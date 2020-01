Projekt powstał na zlecenie Grupy Onet-Ringier Axel Springer oraz trafił na czołowy serwis gamingowy w Polsce – Game Planet. Co więcej, w grze zaimplementowano powierzchnie reklamowe. Mogą one być dowolnie modyfikowane i dostosowywane do potrzeb marketingowych i product placement.



Skoki Narciarskie 2020 oferuje graczom powrót do korzeni, z racji inspirowania się popularną serią Deluxe Ski Jump. W grze dostępne są dwa tryby zabawy – treningowy oraz turniej. W obydwu można szlifować swoje umiejętności na pięciu przygotowanych do tego skoczniach. Te są odpowiednio zróżnicowane. Mieszczą się w różnych krajach (w tym dwie w Polsce), a poza wyglądem różnią się także wielkością. Ważna jest odpowiednia taktyka. Całości rozgrywki dopełnia istnienie globalnego rankingu. Umożliwia on rywalizację z innymi graczami.



Sam próg wejścia jest niewielki, bowiem do gry wystarczą trzy przyciski klawiatury. Gracz kontroluje skoczka w 3 fazach skoku, od odbicia z belki po samo lądowanie. W przypadku wersji mobilnej gry, sterowanie odbywa się przy pomocy gestów, a gra sama wykrywa urządzenie i dostosowuje się automatycznie. Wszystko zostało utrzymane w prostej i intuicyjnej konwencji zorientowanej na zabawę.



Ski Jumping 2020 wykorzystuje technologię HTML5 oraz JavaScript. Do tego, działa na gamingowym silniku Phaser. Całość produkcji jest w pełni responsywna, dzięki czemu działa na wszystkich przeglądarkach desktop i na urządzeniach mobilnych. Co ważne, nie wymaga żadnej dodatkowej instalacji.



