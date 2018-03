Gra przeglądarkowa Ski Jumps poszerza produktowe portfolio firmy SuperNova Interactive

Ski Jumps oferuję rywalizację pomiędzy graczami z całego świata w czasie rzeczywistym. Uczestnicy mogą brać udział w dziesiątkach realnie odbywających się turniejów i mistrzostw takich jak Turniej Czterech Skoczni, czy Puchar Świata. Celem gry jest osiągnięcie jak najwyższego miejsca w ogólnym rankingu wszystkich graczy i zdobycie najbardziej prestiżowej Kryształowowej Kuli. Gra nie wymaga instalowania a dostęp do niej jest darmowy z możliwością wykupienia opcji premium.

Skoki narciarskie są jedną z popularniejszych zimowych dyscyplin sportowych w naszym kraju. Jest to najpewniej spowodowane sukcesami polskich reprezentantów w tym Adama Małysza, czy Kamila Stocha, którzy wpisali się do światowej czołówki skoczków narciarskich. Tematyka doskonalne nadaję się do zaadaptowania w branży gier, co potwierdzają produkcje z przeszłości takie jak kultowe Deluxe Ski Jump, które bawiło miliony Polaków - mówi Jarosław Jasiński, właściciel SuperNova Interactive. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw trendom i zaoferować produkt będący w stanie powtórzyć ten sukces. Jednym z ważnych narzędzi do realizoacji tego celu jest nasz serwis społecznościowy Portal MMO, który zapewni stały dopływ graczy.

Od strony technologicznej gra posiada zaawansowany system CMS umożliwiający zarządzaniem wieloma aspektami i parametrami gry oraz monitorujący wykonywane przez graczy działania. W grze dostępne są liczne możliwości komunikacji pomiędzy uczestnikami m.in. poprzez wbudowany chat, system wiadomości prywatnych (skrzynki pocztowe) oraz dedykowane forum internetowe. Gracze mogą brać udział w organizowanych konkursach z nagrodami, aktywnie włączają się w rozwój i prowadzenie projektu. Dzięki integracji gry z blogiem internetowym, Ski Jumps jest także bazą wiedzy zawierającą artykuły i informacje związane z tematyką skoków narciarskich. Treści opracowywane są przez samych graczy zaangażowanych w rozwój projektu.

Cele na najbliższe miesiące to rozwój gry i wielowymiarowa kampania marketingowa m.in. z wykorzystaniem Portalu MMO. Aktualnie trwają intensywne prace nad nowym modułem rozbudowującym świat gry o karty kolekcjonereskie, które poprawią jakość rozgrywki. W zakresie promocji uruchomione zostały płatne kampanie marketingowe w serwisach google i facebook oraz rozpoczęły się działania związane z pozycjonowaniem SEO. Sukcesynwnie uzupełniany jest również kontent w postaci recenzji, poradników oraz materiałów video, które będą dystrybuowane w internecie. W planach jest przygotowanie mini-gry online nawiązującej do popularnego Delux Ski Jump, która stanie się integralną częścią projektu Ski Jumps tworząc nową jakość rozrywki dla fanów skoków narciarskich.

Zapraszamy do gry pod adresem: http://ski-jumps.pl

Nowości z gry można sledzić na fanpage w serwisie facebook TUTAJ.