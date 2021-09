Firma SuperNova Interactive od wielu lat buduje swoją pozycję na rynku nowoczesnych technologii i gier wideo. Mając w swoim portfolio takie produkcje, jak jedno z pierwszych polskich MMO - Delirium, udało się zebrać niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby dostarczyć graczom produkt wyczekiwany od wielu lat. Ski Jump Simulator jest grą wypełniającą lukę, jaka wytworzyła się na rynku gier sportowych o skokach narciarskich. Fani skoków narciarskich mogą oczekiwać, że gra będzie dziełem kompletnym, w którym zawarte zostały najlepsze wypracowane do tej pory mechanizmy i wzbogacono je o różnorodne nowości.



Główną cechą Ski Jump Simulator jest dopracowanie gry na wielu płaszczyznach. Na pierwszy plan wybija się różnorodność i pieczołowite oddanie obiektów narciarskich, na których toczą się zawody. Zupełnie jak w prawdziwym sezonie skoków narciarskich tak i tutaj do dyspozycji zawodników oddano szereg skoczni o bardzo zróżnicowanej specyfice. Skocznie różnią się wieloma parametrami, nie tylko rozmiarem. Gracze muszą pamiętać o różnym kącie nachylenia, długości rozbiegu czy warunkach panujących nad zeskokiem.



Dynamiczne warunki pogodowe to zasługa zaawansowanego silnika odpowiadającego za to, co dzieje się na skoczni. Zmieniający się wiatr, padający deszcz lub śnieg, a nawet pojawiająca się niekiedy burza z piorunami sprawiają, że każdy skok i zawody nabierają zupełnie nowego oblicza. To wszystko generowane w czasie rzeczywistym sprawia, że każda próba jest zupełnie nowym doświadczeniem i nierzadko wymaga innego przygotowania oraz umiejętności.

W Ski Jump Simulator postawiono bardzo duży nacisk na wierne i szczegółowe odwzorowanie fizyki jako siły, która jest kluczowym elementem tej dyscypliny sportu. Z tego względu aż 10 różnych sił jest obliczanych w czasie rzeczywistym, wpływając tym samym na różne parametry skoku i zawodnika – siła ciążenia, prędkość, powietrze i inne. Całość pozwala stworzyć doświadczenie bliskie realizmowi, co zostanie docenione przez zapalonych fanów gier sportowych i skoków narciarskich.



Jednak nie tylko skoki są dostępną aktywnością w Ski Jump Simulator. Poza obiektem również tętni życie, do którego doświadczenia zachęcają twórcy gry. Gra zaoferuje rozbudowany wątek fabularny, w ramach którego będzie można rozwijać i dbać o karierę swojego skoczka – ten przygodę rozpocznie jako junior, a celem rozgrywki będzie zdobywanie tytułów i medali, aby osiągnąć status legendy! Rozgrywka zostanie wzbogacona również o informacje medialne na temat naszych poczynań, czy zróżnicowane rankingi i system gry wieloosobowej. W przerwie między zawodami, gracze mogą oddać się zabawie online i zmierzyć się z zawodnikami z całego świata skoków. Krótko po premierze, bowiem już na początku 2022 roku, pojawią się dodatkowe lokalizacje językowe gry i rozpocznie jej promocję za granicą, w krajach



Wszystkich, którzy chcą śledzić postępy w przygotowaniu gry, zapraszamy na FANPAGE oraz na stronę www http://skijumpsimulator.com, na której można zapisać się do newslettera i zostać powiadomionym o premierze. Więcej szczegółów o tym, jak powstawała gra i czym zaskoczy graczy, można znaleźć w wywiadzie z Producentem tytułu - Jarosławem Jasińskim.