Portal MMO wiodącym serwisem internetowym

Wymienienie Portalu MMO we wspomnianym gronie na łamach zagranicznego serwisu to nie lada wyróżnienie. Co sprawiło, że serwis firmy SuperNova Interactive został w ten sposób wyróżniony? Jak stwierdziła redakcja magazynu #Boove, najważniejszą zaletą, a jednocześnie czynnikiem wyróżniającym, jest integrowanie funkcji rozrywkowych z kompendium wiedzy o grach wideo. Wpływa na to codzienna i rzetelna praca zespołu redakcyjnego, który jednocześnie kreuje największą w Internecie encyklopedię gier MMO i online.



Ważnym elementem serwisu jest wspomniana interaktywność – każdy użytkownik ma wpływ na to, jak owa encyklopedia wygląda za sprawą rankingów, które w czasie rzeczywistym są aktualizowane i pokazują gry, które według graczy są najlepsze w swoich kategoriach. Użytkownicy Portalu MMO mogą oddawać głosy, komentować i wspierać swoje ulubione tytuły w tzw. Pojedynkach toczonych pomiędzy grami z tego samego gatunku.



W uzyskaniu tak ważnego wyróżnienia pomogła również codzienna i rzetelna praca zespołu redakcyjnego. Mowa tu zarówno o newsach i recenzjach najnowszych tytułów, lecz również o publicystycznym obliczu witryny – interesujące zestawienia, propozycje ciekawych gier i rankingi to coś, co należy do bardzo mocnej strony Portalu MMO. Umiejscowienie serwisu w tak elitarnym gronie wiodących serwisów informacyjnych w kraju to wielkie wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy.



Zapraszamy do pełnego zestawienia wiodących serwisów informacyjnych w Polsce.