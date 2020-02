Nieustanny rozwój produkcji Ski Jumps autorstwa studia SuperNova Interactive to nie tylko stale rosnąca liczba graczy, lecz także nowe wyzwania, przed którymi stają twórcy. Tak prężnie udoskonalana produkcja wymaga nie tylko przekonywania do siebie nowych graczy, ale także dostarczania interesującej zawartości tym, którzy swoją przygodę z grą już rozpoczęli. Właśnie takim rozwiązaniem jest serwer Szybki Turniej, czyli nowość w grze Ski Jumps.



Nowy serwer Szybki Turniej w Ski Jumps to zupełnie nowe spojrzenie na dotychczasową zabawę. Będzie on oferował rozgrywkę w systemie jednosezonowym. W trakcie sezonu, natężenie zawodów będzie większe, aniżeli na serwerze Nowe Igrzyska, a zmianą ulegną także wszystkie inne parametry rozgrywki.



Przede wszystkim, po ukończeniu całego sezonu, zresetowane zostaną wszystkie statystyki, wyposażenie i umiejętności. Rozgrywka zacznie się od początku, lecz zmianom nie ulegną Punkty Premium, Konta Premium, zdobyte autografy, rekordy skoczni czy galerie sław.



Jeżeli chodzi o samą zabawę, twórcy postawili na doświadczenie maksymalnie skondensowane i dynamiczne, o czym świadczy krótszy terminarz przy jednakowej liczbie zawodów. Decyzja ta podyktowała z kolei zmiany w pozostałych mechanikach. W związku z tym, gracze będą otrzymywali większe premier dzienne i bonusy na start, podobnie też w przypadku pracy – ta potrwa krócej i dostarczy większej ilości pieniędzy. Dwukrotnie zwiększy się częstotliwość losowania autografów, powiększone zostaną wpłaty od sponsorów, wygrane na loteriach, czy nagrody za Ranking zdobytych umiejętności i Ranking Pojedynków. Odpowiednio przemodelowany zostanie także system domów, wyzwań i sklepów z wyposażeniem. Wszystko to, aby intensywniejsza rozgrywka pozostała zbalansowana.



Gracze na serwerze Szybki Turniej będą mogli posiadać jedną postać spośród 8 głównych reprezentacji – Polski, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Finlandii, Norwegii, Japonii i Słowenii. Nie będzie istniał system klubów i lig, co również jest związane z charakterystyką rozgrywki.



Nowe rozwiązanie to ukłon w stronę fanów gry Ski Jumps. Firma Supernova Interactive zdaje sobie sprawę z rosnącego zainteresowania produkcją, stąd też gracze otrzymają możliwość zmierzenia się w zawodach o zupełnie nowej charakterystyce. Sam serwer Szybki Turniej jest skierowany dla tych, którzy posiadają już doświadczenie w Ski Jumps. Nowi gracz z kolei, zapraszani są do rozpoczęcia przygody na serwerze Nowe Igrzyska, gdzie w ramach bonusu startowego za rejestrację z tego linku, otrzymają dodatkowe 25 Punktów Premium.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na blogu gry Ski Jumps oraz w serwisie gamingowym Portal MMO.